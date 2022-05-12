أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق سيفاسبور التركي مع نظيره ألانياسبور بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس تركيا.

على الرغم من أن كلا الفريقين خلق مواقف خطيرة في الشوط الأول، إلا أن الدقائق الخمس والأربعين الأولى من القتال انتهت بالتعادل السلبي.

بعد شوط بدون أهداف، كسر الانياسبور التوازن في النتيجة في الدقيقة 78، بواسطة هدف فامارا ديديو.

وبعدها سجل هاكان أرسلان هدف سيفاسبور الوحيد في المباراة في الدقيقة 88.

وتمت إضافة 8 دقائق من الوقت الإضافي لنهاية المباراة، بينما لم يسجل أي من الفريقين أهدافها جديدة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وكان سيفاسبور فاز بالمباراة الأولى 2-1، وتقدم إلى النهائي بميزة التسجيل وأصبح منافسًا لقيصري سبور.