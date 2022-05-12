أنقرة (زمان التركية) – نقل الصحفي التركي يافوز دونات، تصريحات مثيرة لعضو هيئة اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك.

دونات نقل عن شيشاك في مقال نشره بصحيفة سوزجو التركية، أنه على السلطة الحاكمة “تعلم الدروس من الماضي وتقديم كشف حساب حول ما ارتكب من أخطاء”.

شيشاك مستشار أردوغان، قال: في الماضي “بعد إعلان المشروطية الثانية تم عقد انتخابات بين حزبي الاتحاد والترقي والحرية والائتلاف. ولاتزال تركيا تشهد تأثيرات هذين الحزبين. العنف والصدمة والتعاون مع الغرب (بريطانيا). أحدهما يصف الآخر بالرجعي والآخر يصفه بالماسوني منعدم الدين. طريقة ممارسة الحزبين للسياسة دفع ثمنها البلقان واندلعت حرب بالمنطقة كانت نتيجتها خسارة المنطقة ووقوع أكبر ظلم وموجة هجرة في التاريخ”. وفق المقال

وشدد شيشاك على ضرورة أن تقدم السلطة على “توبة ديمقراطية والوقوف على ما ارتكب من أخطاء”.

أضاف قائلا: “وإلا لن يعود أي نقاش بالنفع على الديمقراطية. لهذا دعونا نتناقش بأسلوب سليم”.

وأرجع شيشاك سبب الوضع الحالي في تركيا إلى اتباع طرق وأساليب خاطئة على الصعيد السياسي، قائلا: “إن كانت السياسة ستسلط الضوء دائما على المشكلة فلا حاجة للأحزاب. السياسة تكمن في تسليط الضوء على الحل. هكذا تكون السياسة الإيجابية، ونحن عاجزون عن تحقيق هذا”.