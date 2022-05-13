القاهرة (زمان التركية) – ينعي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بعميق الحزن والاسي وفاة المغفور له باذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. ويعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لدولة الامارات قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الكبير .

إن فقيد الامة العربية قد أثري خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال ، وظل طوال رئاسته للدولة علي خطي الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم و تعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الامارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

ويعتبر الأمين العام أن مناقب فقيد الامة العربية ومآثره ستجعل ذكراه في الوعي الجمعي العربي ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية. و ان الجامعة العربية اذ تستذكر محاسنه، فانها تقف مع شعب الامارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.

هذا وقد وجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة ايام حدادا علي روح فقيد الامة العربية.