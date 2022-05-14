أنقرة (زمان التركية) – أعادت السلطات في تركيا اعتقال المعارض التركي وأحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم، متين جوركان، بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

عقب قرار الإفراج عنه بعد اعتقال ستة أشهر، اعتقلت السلطات متين جوركان مرة أخرى بعد طعن مكتب المدعي العام في أنقرة على قرار الإفراج.

ويواجه جوركان السجن المؤبد والسجن 35 عاما، على خلفية تهمة التجسس السياسي والعسكري.

وتم اعتقال جوركان لأول مرة في 29 نوفمبر 2021، حيث اتهم بجمع معلومات عن “الوحدات العسكرية التركية المتمركزة في بعض الدول، ونشاط تركيا في ليبيا وسوريا، والدول التي ترغب في الحصول على طائرات بدون طيار، وتموضع صواريخ إس -400، وإجراء دراسات ميدانية لتحديد مواقع زعماء حزب العمال الكردستاني”، ونقلها إلى دبلوماسيين أجانب.

جوركان، حُكم عليه بالسجن المؤبد “لارتكابه جريمة “إفشاء معلومات يجب أن تظل سرية فيما يتعلق بأمن الدولة”، والسجن لمدة تصل إلى 35 عامًا لتهمة “تقديم المعلومات التي يجب أن تحافظ عليها الدولة بشكل متسلسل بغرض التجسس السياسي أو العسكري”.

وفي الجلسة الأخيرة، تقرر الإفراج عن جوركان، ولكن بناءً على طعن مكتب المدعي العام، صدر أمر بالقبض عليه مرة ثانية.

كان متين جوركان، أعلن في نوفمبر 2021 أنه احتجز بتهمة “التجسس” وأن الشرطة داهمت منزله، وقال جوركان على “تويتر” دون الخوض في التفاصيل: “أنا محتجز بتهمة التجسس السياسي. الشرطة في المنزل.. إنهم يفتشون. أشعر بالصدمة. أريد مساعدتكم”.

وساعد جوركان، وهو عضو متقاعد من القوات المسلحة التركية، في تأسيس حزب ديفا مع علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق والوزير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. جوركان هو أيضا محلل دفاعي بارز.