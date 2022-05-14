بيروت (زمان التركية)ــ أعلنت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في لبنان، اليوم السبت، أنه تنفيذاً لخطة التوزيع الجغرافي لأعضاء بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب، انتشر مراقبو البعثة في مختلف محافظات الجمهورية اللبنانية استعداداً للشروع في ممارسة مهام البعثة غداً الأحد مع انطلاق عمليات الاقتراع.

وفي هذا الصدد، صرح السفير أحمد رشيد خطابي رئيس البعثة أن مهمة الفريق ستخضع لمقتضيات مذكرة التفاهم التي وُقعت يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والتي تشكل الإطار القانوني والمرجعي المحدد للحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء البعثة أثناء تأدية مهمتهم الرقابية.

وبموجب هذا الإطار القانوني، يلتزم أعضاء البعثة باحترام النظام الدستوري والأنظمة القانونية والتنظيمية وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتحلي بالنزاهة والحياد والموضوعية. كما يُتيح للمراقبين المعتمدين حرية التنقل عبر مراكز الاقتراع على امتداد التراب الوطني اللبناني ومتابعة عمليتي الاقتراع والعد والفرز والتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتعاون مع السلطات والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية التيي ستتكفل بتقديم التسهيلات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بها في أحسن الظروف.

جدير بالذكر أن البعثة ستصدر عقب انتهاء الاقتراع بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول مجريات العملية الانتخابية، ومن ثم ستصدر تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية للاعتماد، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية.