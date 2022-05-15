أنقرة (زمان التركية) – شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في افتتاح مطار ريزا- أرتفين الجديد بحضور الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.

وأكد أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح أن مطار ريزا -أرتفين الجديد ليس مطارًا تقليديا بل أنه المطار الخامس عالميا والثاني محليا الذي يتم إنشائه أعلى مسطح مائي.

ودعا أردوغان المواطنين في كلمته إلى تجربة الرحلات الجوية المتجهة إلى المطار الجديد، قائلا: “شغور الرحلات الجوية على هذا الخط الجوي لن يليق لا بمدينة ريزا ولا بمدينة أرتفين. لهذا استقلوا تلك الرحلات الجوية كي يستمر المطار بطريقة أكثر تمييزا”.

هذا وأشار أردوغان إلى ارتفاع إجمالي المطارات داخل تركيا من 26 مطارا إلى 57 مطارا.