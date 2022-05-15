أنقرة (زمان التركية) – اعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، عن الاستغراب من موقف تركيا بخصوص انضمام السويد لحلف الناتو.

يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لن يدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقالت بساكي: “نحاول فهم موقف تركيا. أحيلكم إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول آرائهم حول هذه القضية”.

كما علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على موقف أردوغان، وقال المتحدث باسم الوزارة كيربي:

وقال المتحدث جون كيربي “يمكنني القول إننا نحاول في هذه المرحلة فهم موقف تركيا من هذه القضية. قبل الإدلاء بتعليق أكثر تفصيلا، نصيحتي لكم هي مناقشة تفاصيل هذا البيان مع الأتراك “.

وبعد هذا البيان، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تعتبر تركيا حليفا في الناتو، أجاب كيربي، “بالطبع، تركيا حليف مهم في الناتو. إن وضع تركيا كحليف في الناتو لم يتغير. تبذل تركيا جهودًا لإقامة حوار بين روسيا وأوكرانيا. كما أنها تدعم أوكرانيا. لذلك، لم يحدث شيء يغير موقف تركيا في الناتو”.