أنقرة (زمان التركية) – من المخطط أن يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداداته مبكرًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر انعقادها في عام 2023.

وعلى الرغم من تبقي نحو عام على موعد انعقاد الانتخابات أصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم تعليماته إلى النواب البرلمانيين ورؤساء البلديات بالنزول إلى الساحات ومخالطة المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وخلال فترة قصيرة سينزل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أيضا إلى الشارع ويعقد لقاءات جماهيرية في المدن والمناطق التركية المختلفة وذلك اعتبارا من الأول من يونيو القادم، حيث سيستهل حملته الانتخابية بلقاءات إقليمية على أن يعقبها بلقاءات جماهيرية في المدن الكبرى.

الانتخابات القادمة من المقرر عقدها بعد نحو عام، بينما تتوقع أطراف عقد انتخابات مبكرة.