أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، إن الدول التي ستكون حلفاء في الناتو يجب ألا تدعم منظمات إرهابية.

تشافوش أوغلو قال في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين “هاتان الدولتان (السويد وفنلندا) تدعمان علناً حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهذه منظمات إرهابية”.

وتابع تشافوش أوغلو: “سبب موقف تركيا من مسألة عضوية الناتو واضح. الناتو اتحاد وليس منظمة دولية…ذ هه ليست مجرد قضية أمنية. التضامن مطلوب كتفا بكتف، في كل مجال، وخاصة في الأمور الأمنية، عندما يكون هناك خطر”.

وأكد تشافوش أوغلو أنه رغم تحذيرات تركيا، فإن هذه الدول تدعم بشكل علني حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهذا يؤثر على مشاعر الشعب التركي بشكل سلبي.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه لا يرحب بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

يذكر أنه لا يتم الموافقة على انضمام دولة جديدة إلى حلف الناتو دون موافقة جميع أعضاء الحلف.

وشدد تشافوش أوغلو أن الدولة التي ستكون حليفة في الناتو، يجب أن تكون بوضوح ضد حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب التي تهاجم تركيا كل يوم.

وفي نهاية تصريحاته، ذكر الوزير التركي أنه بسبب قتالهم ضد حزب العمال الكردستاني، فرضوا الكثير من القيود، وبالطبع سيتم مناقشة كل هذا علنًا مع الحلفاء الآخرين.