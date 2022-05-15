أنقرة (زمان التركية) – تطرق نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، جاهد أوزكان، إلى سبب التغيير في موقف تركيا من دولة الإمارات المتحدة.

خلال مشاركته في برنامج “صعب لكن اطرح السؤال” الذي يبث على موقع يوتيوب، قال أوزكان إن الإمارات أدركت أنها لن تتمكن من إرضاخ تركيا ولن تستطيع عرقلة استقلالها.

أضاف قائلا: “حدثت بعض الأمور المعارضة لمصالحها على الصعيد الإقليمي والدولي بابتعادها عن تركيا. حينها استسلمت الإمارات المتحدة، فهكذا أرى الأمر. المجتمع الدولي أدرك أنه لن يستطيع تحقيق إمدادات الطاقة بدون تركيا”.

من جانب الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمرو شاليك، بتصريحات ردا على تصريحات أوزكان تلك.

وخلال تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أوضح شاليك أن تصريحات أوزكان لا تعكس رؤية الحزب قائلا: “العلاقات التركية والإماراتية ترتكز على الاحترام والثقة المتبادلة بموجب الإرادة المشتركة للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الدولة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.