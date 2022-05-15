أنقرة (زمان التركية) – كشف دراسة أن 75 في المئة من الأتراك يتخوفون من أن يعجزوا عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي الخاصة بهم حتى نهاية العام الحالي.

الدراسة أجرتها شركة إيبسوس العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفق الدراسة يرى 80 في المئة من الأتراك أن الارتفاع في معدلات التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 70 بالمئة، سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

تصدر الأتراك قائمة الشعوب الأكثر تخوفا في كل المجالات خلال الدراسة التي تضمنت الوضع المادي للشعوب في ظل التضخم داخل 11 دولة.

وتضمنت الدراسة سؤال المشاركين عن وضعهم المادي الحالي، حيث أوضح 25 في المئة من المشاركين أنهم يعانون من أوضاع صعبة أو شديدة الصعوبة.

وأفاد 66 في المئة من المشاركين الأتراك أنه يواجهون صعوبات مادية بالوقت الراهن، بينما أوضح 80 في المئة منهم أنهم يتوقعون استمرار الارتفاع في معدلات التضخم حتى نهاية العام.

وأشار 84 في المئة من الأتراك إلى تأثير المهاجرين في ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما أرجع 81 في المئة منهم الأمر إلى أسعار الفائدة وحمل 80 في المئة منهم سياسات الحكومة المسؤولية.