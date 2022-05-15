أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، سادات بوزكورت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحدث لأول مرة عن الخسارة في الانتخابات المقرر لها العام المقبل.

في مقال له بصحيفة “الموجة القصيرة”، أوضح بوزكورت كواليس إفطار أردوغان مع أصدقائه القدامى والمخلصين خلال شهر رمضان الماضي.

وذكر بوزكورت أن أردوغان خلال تناول الإفطار، قال لأول مرة لأصدقائه: “نفقد الأغلبية في البرلمان بفارق ضئيل، لكن ما زالت لدينا فرصة للفوز بالرئاسة”.

وأضاف بوزكورت: “لم يتم تقديم تفاصيل حول هذا الموضوع لأن المحادثات لم تكن تسير على الخط السياسي. لكن هذه التفسيرات كانت مهمة للغاية. لأول مرة كان أردوغان يرسم صورة سلبية للمستقبل، كان يتحدث عن الخسارة”.

وأكد الكاتب التركي في مقاله أن أردوغان بالفعل بدأ في وضع خطط للمستقبل استنادا إلى البيانات التي بحوزته، وخطة أردوغان هي كيف يمكن أن يمنع مرشح المعارضة من الفوز عليه.

وأنهى بوزكورت مقاله، قائلا: “إذا فهمنا أردوغان وسياسته قليلاً ، فسيصبح من الأسهل حل مشكلة النظام الجديد في تصوره. إذا تم انتخابه رئيسًا وفقد الأغلبية في البرلمان. نرى تلميحات لذلك”.