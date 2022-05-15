أنقرة (زمان التركية) – كشف مسؤول تركي أن استهلاك البلاد مرتفع جدًا من القمح، ويتم الاعتماد على الاستيراد في المقام الأول.

ذكر حسين دميرطاش، رئيس الجمعية الزراعية التركية، أن إنتاج تركيا من القمح بلغ 17.5 مليون طن العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم شراء ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح من الخارج لعدم كفاية القمح، وأن بعضًا منها يستخدم في تصدير المعكرونة والبسكويت والدقيق.

وأشار دميرطاش إلى أن الحاجة تزداد مع إضافة الزيادة في عدد اللاجئين والسائحين القادمين في أشهر الصيف، مضيفا: “حتى لو لم نصدر الدقيق، فإن استهلاكنا يصل إلى 20 مليون طن سنويًا. نحن بلد يستهلك الكثير من الخبز”.

وفي إشارة إلى إمكانية زراعة القمح في جميع أنحاء تركيا، قال دميرطاش إنه يتم إنتاج 300 كيلوغرام من القمح في الدونم الواحد في المناطق الجافة و 700 كيلوغرام للدونم الواحد في الأراضي الرطبة.

ومؤخرًا انضمت تركيا إلى قافلة الدول المستوردة من الهند بطلبية قدرها 50 ألف طن قمح.

بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تحولت الهند إلى مصدر رئيسي للقمح في العالم. وبعد المفاوضات التي بدأت في أبريل، طلبت تركيا 50 ألف طن قمح من الهند.

لكن الهند أعلنت أنها أوقفت بيع القمح في الخارج بقرار مفاجئ. ومع ذلك، أفيد أنه سيتم السماح بالشحنات للعقود المبرمة بالفعل.

وكانت الهند تستهدف نحو 10 ملايين طن من الشحنات هذا العام.