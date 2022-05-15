أنقرة (زمان التركية) – انخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقدار 40 ألفا خلال شهر واحد، وفقا لبيانات رسمية.

مكتب المدعي العام بالمحكمة العليا كشف عن عدد أعضاء الأحزاب السياسية العاملة.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها المحكمة العليا اعتبارًا من 12 مايو، انخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية بأكثر من 40 ألفًا في فترة 35 يومًا منذ 7 أبريل.

وبلغ عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية 11 مليونًا و80 ألفًا و 139، في حين يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يستهدف الوصول إلى رقم 15 مليون.

من ناحية أخرى، تم تسجيل زيادة في عدد الأعضاء في حزب الحركة القومية من 479 ألفًا 885 إلى 699 إلى 480 ألفًا و 584 عضوًا.

استمرت الزيادة في عدد أعضاء “حزب الشعب الجمهوري”، والتي لوحظت منذ فترة، وفقًا لآخر بيانات المحكمة العليا. وزاد حزب المعارضة الرئيسي عدد أعضائه البالغ مليون 330 ألفًا 611 بواقع 8 آلاف 539 ليبلغ إجمالي عدد أعضائه مليون 339 ألفًا و 150.