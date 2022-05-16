أنقرة (زمان التركية) – أقال حزب العدالة والتنمية، نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان، جاهيد أوزكان، على خلفية تصريحاته عن دولة الإمارات العربية.

وخلال مشاركته في برنامج “صعب لكن اطرح السؤال” على يوتيوب، قال أوزقان إن الإمارات العربية المتحدة أدركت أنها لن تتمكن من إرضاخ تركيا ولن تستطيع عرقلة استقلالها، لذلك قررت التصالح. متهما الإمارات العربية المتحدة بتمويل المحاولة الانقلابية الغاشمة.

وبعد هذه التصريحات، تعرض أوزكان لموجة انتقادات من قبل مسؤولي حزب العدالة والتنمية.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، نشر تغريدة عبر تويتر أكد خلالها أن تصريحات أوزقان لا تعكس رؤية الحزب، مفيدا أن العلاقات التركية والإماراتية ترتكز على الاحترام والثقة المتبادلة بموجب الإرادة المشتركة للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الدولة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات تطورا إيجابيا وسريعا بعد طي خلافات الماضي حول قضايا المنطقة، منذ زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد، للعاصمة التركية أنقرة في نوفمبر الماضي، حين كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة للإمارات في فبراير الماضي، هي الأولى له منذ العام 2013، معربا عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بين البلدين.