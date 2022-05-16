أنقرة (زمان التركية) – منعت الشرطة في تركيا، مسيرة كان من المقرر انطلاقها في منطقة كارتال بمدينة إسطنبول، بمناسبة يوم اللغة الكردية.

ولم تكشف الشرطة عن سبب منع محدد لمنع المسيرة.

وبعد أن منعت الشرطة المسيرة، قرر الحشد الاعتصام في ساحة نيزين توفيق.

وشارك أمين حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول فرحات إنكو، ونائب رئيس مجلس إدارة كتلة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بشتاش في الاعتصام المصحوب بأغاني كردية.

تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأكراد، بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.