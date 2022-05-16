أنقرة (زمان التركية) – أثار موقف تركيا المعارض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، الكثير من الجدل في العالم الغربي.

وكانت تركيا أعلنت رفضها انضمام الدولتين إلى حلف الناتو بسبب تقديمهما الدعم السياسي والعسكري إلى تنظمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية المصنفين كإرهابيين.

تعليقًا الموقف التركي نشر السيناتور الكندي ذو الأصول اليونانية، ليو هوساكوس، تغريدة اقترح خلالها إقصاء تركيا من حلف الناتو لحل الخلاف القائمة.

قال السيناتور: “بالإمكان حل هذه المشكلة بسهولة من خلال إقصاء تركيا من عضوية الحلف. لا يجب للحكومات والأنظمة الديكتاتورية التي لا تحترم سيادة القانون الدولي أن تصبح جزء من الحلف”.

وفي تصريحات سابقه له، أفاد هوساكوس أن تركيا أثبتت كونها شريكا غير موثوق به داخل حلف الناتو، داعيا الحكومة الكندية إلى تقليص تعاونها مع تركيا.

جدير بالذكر أن هوساكوس تقدم في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018 بمقترح إلى البرلمان الكندي للاعتراف بمذبحة اليونانيين البونتيك، ولاقى هذا المقترح تأييد 32 عضوا ومعارضة 16 عضوا وامتنع عن التصويت 21 عضوا.