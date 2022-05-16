أنقرة (زمان التركية) – عبر أردوغان بيرقدار، أحد الوزراء المتهمين بالفساد، عن انزعاجه من قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعزله من منصبه.

وأوضح بيراقدار الذي كان يشغل منصب وزير البيئة والتحضر سابقا، أنه رغم تعرضه للظلم لم يتخلى عن حزب العدالة والتنمية، ولم يتخلى عن الرئيس التركي أردوغان.

رغم إغلاق قضية تحقيقات الفساد والفساد في 2013 بقرار من رئيس الوزراء آنذاك أردوغان والإفراج عن المسؤولين ورجال الأعمال المتورطين، قرر أردوغان عزل الوزراء المتورطين من مناصبهم.

وأكد بيراقدار أن قرار طرده من حزب العدالة والتنمية، اتخذ بموافقة وتوقيع أردوغان نفسه.

وأكد الوزير السابق على أن الشعب التركي سيعيد انتخاب أردوغان في الانتخابات القادمة في 2023، من خلال تقييم الخدمات والاستثمارات المقدمة لهم.