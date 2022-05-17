(زمان التركية )-أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إجلاء إجمالي 264 جنديًا، من بينهم 53 يعانون إصابات خطيرة، من مصنع آزوفستال المحاصر من قبل القوات الروسية في ماريوبول.

هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ذكرت في بيان أن قواتها أكملت مهمتها القتالية المحددة وأمرت القيادة العسكرية العليا قادة الوحدات العسكرية في مصنع آزوفستال للمعادن بإنقاذ أرواح الأفراد.

وقال البيان: “بدأ إجلاء 53 جنديًا أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى في نوفوازوفسك. تم إجلاء 211 جنديًا آخرين إلى أولينيفكا ليتم نقلهم إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني بموجب اتفاقية تبادل”.

وجاء في البيان أن جهود إنقاذ باقي الجنود في آزوفستال مستمرة.

أدلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بتصريحات بخصوص إجلاء الجنود من آزوفستال في خطاب عبر الفيديو.

أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يتم إنقاذ أرواح الجنود في آزوفستال بفضل الجيش الأوكراني والاستخبارات وفريق التفاوض والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر.

قال زيلينسكي، “أوكرانيا بحاجة إلى أبطال أوكرانيين أحياء. هذا هو مبدأنا. أعتقد أن أي شخص يفكر بمنطق سيفهم هذه الكلمات”.