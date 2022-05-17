أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق جالطة سراي التركي في آخر مباراة له هذا الموسم الكروي.

وفاز جالطة سراي على أضنة دميرسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع 37 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل بافيتيمبي جوميس (2) وكيرم أكتورك أوغلو أهداف جالطة سراي، بينما سجل يونس أكغون وماريو بالوتيلي أهداف أضنة دميرسبور.

بعد فوزه في مباراتين في الدوري الممتاز، زاد جالطة سراي من رصيده إلى 51.

وكان لدى أضنة دميرسبور، الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري، 52 نقطة.

ورفع بافيتيمبي جوميس، الذي سجل هدفين لجالطة سراي في المباراة، عدد الأهداف في الدوري الممتاز إلى 9.