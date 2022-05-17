أنقرة (زمان التركية) – دعا أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر المؤسس حديثًا في تركيا، وزير الداخلية، سليمان صويلو، ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، للكشف عن ملابسات المحاولة الانقلابية، وانفجار محطة قطار أنقرة الانتحاري.

خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للحزب، أشار أوزداغ إلى تصريحات صويلو التي تعهد خلالها بإكمال جوانب النقص في قضية المحاولة الانقلابية عام 2016، قائلا: “ما هي جوانب النقص تلك؟ فلتكشف عنها. إن كانت هناك استعدادات لعمل إجرامي لماذا لا تتحركون بدء من الآن؟”.

ووجه أوزداغ كلمة إلى داود أوغلو، قائلا بصفت رئيس حزب سياسي يريد أن يحكم تركيا: “ماذا حدث خلال الفترة بين يونيو ونوفمبر؟ صويلو كان أحد الشخصيات الأربعة التي طرحها داود أوغلو وقال إنهم لن يستطيعوا مغادرة منازلهم إذا ما باح بما في جعبته. كيف وصلت القنبلة إلى محطة القطار في أنقرة؟ أنت تمتلك إجابة هذه التساؤلات ومضطر لتقديم تلك الأجوبة للمواطنين”.