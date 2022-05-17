أنقرة (زمان التركية) – وقعت تركيا والجزائر 15 اتفاقية خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري، تم التوقيع على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وبعدها تم توقيع 15 اتفاقية بين الطرفين.

ومن ضمن الاتفاقيات، وقع وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على “اتفاقية افتتاح مدرسة دولية تركية في الجزائر”.

وتم التوقيع على “مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة” بين البلدين، فضلا عن “مذكرة تفاهم بين تركيا والجزائر بشأن التعاون في مجال التعدين”.

كما وقع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير الخارجية الجزائري “اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

ووقعت “مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المصايد والاستزراع المائي” بين البلدين من قبل وزير الزراعة والغابات فهيت كيريشي ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

وتم التوقيع على “مذكرة التفاهم بين تركيا والجزائر بشأن اعتماد المنتجات الحلال” بين وزير التجارة محمد موش ووزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار.

كما تم التوقيع على “مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأشغال العامة” بين الحكومتين.