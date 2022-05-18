مدريد (زمان التركية)ــ استقبل الملك “فيليب السادس” ملك إسبانيا، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وعقدا جلسة محادثات على هامش زيارته لمدريد للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى العربي الإسباني للخدمات السمعية البصرية العامة.

كما أجرى أبو الغيط مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس .

قال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء مع الملك، عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء واسبانيا، مشيدا بعمق هذه العلاقات في ظل الروابط التاريخية التي تربط الجانبين. كما كان اللقاء فرصة للتباحث حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن أبو الغيط كان قد تباحث مطولا مع وزير الخارجية الإسباني، خلال إفطار عمل، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به الى أعلى المستويات وكذلك على الصعيد العربي الأوروبي في ضوء الاستحقاقات المقبلة للتعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو الغيط على محورية الدور الاسباني في تعميق هذا التعاون عبر العمل الحثيث على إنجاح المؤتمر الوزاري العربي الأوروبي السادس المزمع عقده نهاية العام الجاري في القاهرة، والقمة العربية الأوروبية الثانية المزمع عقدها في بروكسل، وذلك للخروج بنتائج ملموسة تعكس تطلع الجانبين إلى تعميق الشراكة بينهما.

وأوضح البيان أن جلسة المباحثات تناولت أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط لوزير الخارجية الإسباني قلقه العميق من الانسداد الذي وصلت إليه الأمور في ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في غياب أي أفق لحل النزاع، وحذر أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أية لحظة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وذكر بيان الجامعة العربية، أن الجانبين تناولا تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وعلى المنطقة العربية وأهمية تكثيف الجهود لحلها، وفي هذا الصدد أكد أبو الغيط أن الجهد العربي للمساهمة في حل الأزمة لا يزال مستمرا وأعرب عن تطلعه للخطوات المقبلة لمجموعة الاتصال الوزارية العربية لتحقيق تقدم في هذا الخصوص.