أنقرة (زمان التركية) – تجاهلت وزير خارجية ألمانيا، آنالينا بيربوك، تحفظات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” مفيدة أنها على ثقة من انضمام كلتا الدولتين إلى الحلف على وجه السرعة.

وبالأمس تقدمت السويد بطلب رسمي للانضمام إلى صفوف حلف الناتو وذلك عقب تقدم فنلندا بطلب رسمي أيضا، غير أن قبول عضو جديد بالحلف يتطلب الحصول على موافقة الأعضاء الثلاثين، وذلك في ظل معارضة تركيا انضمام كل من فنلندا والسويد.

وكان أردوغان قد صرح أن تركيا لن تدعم عضوية فنلندا والسويد بالتحالف بسبب فرض عقوبات على تركيا ودعم تنظيمات تصنفها أنقرة إرهابية.

وخلال حديثها مع الصحفيين أوضحت بيربوك أنها بحثت بعض القضايا المهمة مع الجانب التركي، غير أنها على ثقة من حصول فنلندا والسويد على عضوية الحلف بشكل سريع نظرا لأن الجميع يدركون أن هذا الأمر يشكل لحظة تاريخية ومؤثرة في ظل مرحلة مصيرية يشهدها العالم.

هذا وأكدت بيربوك أن الحلف سيقدم ضمانات أمنية لكل من فنلندا والسويد في حال ما إن استغرقت المرحلة الانتقالية بين التقدم بالطلب والحصول على العضوية كاملة فترة طويلة.