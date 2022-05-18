أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن في تركيا مدرسة ثانوية بمدينة إسطنبول صباح اليوم الأربعاء، لاعتقال طالبين بتهمة إهانة الرئيس.

المحامية، فوليا داغلي، قالت إن الشرطة اعتقلت طالبين بالمرحلة الثانوية يبلغان من العمر 16 عاما بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

المحامية أشارت إلى إخلاء قوات الأمن سبيل الطالبين في وقت لاحق بعد استجواب النيابة لهما.

يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص يحقق معهم في تركيا بتهمة إهانة أردوغان، وحُكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال أجانب بالتهمة ذاتها.

وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي، تُعد إهانة الرئيس جريمة ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، علمًا أن الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس زادت بنسبة 9000 في المائة منذ عام 2010، وفقًا لتقرير صدر في عام 2021 استنادًا إلى بيانات وزارة العدل.