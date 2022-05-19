أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن تركيا استخدمت حق النقض ضد قرار الناتو الأولي بشأن معالجة طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.

التقى سفراء الناتو في بروكسل، عاصمة بلجيكا، لبدء مفاوضات الانضمام أمس الأربعاء، حيث قدمت فنلندا والسويد طلباتهما.

ووفقًا لمصدر تحدث إلى “فاينانشيال تايمز”، فشل التصويت بسبب رأي أنقرة المخالف.

قرار الفيتو التركي يرسي الأساس لدبلوماسية مكثفة ستستمر عدة أيام بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفنلندا والسويد.

وأكد مسؤول تركي أن أنقرة لا ترفض انضمام السويد وفنلندا من حيث المبدأ، لكن هناك أسس يجب مراعاتها.

وقال المسؤول: “نحن لا نقول إنهم لا يستطيعون أن يصبحوا أعضاء في الناتو. نحن بحاجة إلى أن نكون على نفس الموجة، فيما يتعلق بالتهديد الذي نواجهه. نريد التوصل إلى اتفاق. وكلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق، يمكن أن تبدأ محادثات العضوية في أقرب وقت”.