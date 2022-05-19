أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، رفع صوته بشدة على نظيرته السويدية، آن ليندي، وانتقد “سياستها النسوية”.

وقع الحادث في قمة الناتو التي عقدت في نهاية الأسبوع في ألمانيا.

وفي الاجتماع الذي عُقد في برلين، لم يكتفي تشافوش أوغلو بطرح شروط تركية لقبول عروض العضوية فحسب، بل “رفع صوته” أيضًا على نظيرته السويدية.

ووصف ثلاثة دبلوماسيين في الناتو هذه اللحظات بأنها “محرجة”.

وقال دبلوماسي آخر في حلف شمال الأطلسي، واصفًا الأجواء المتوترة في وزارة الخارجية الألمانية في برلين: “لقد كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا، وقال تشافوش أوغلو إنه غير مرتاح لـ”سياسة ليندي النسوية”.

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، “كنا نحاول فهم ما يريده زميلنا التركي، أي ما يريده حقًا. كان الأمر محرجًا”.

وتقول تركيا إنها ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو باعتبارهما داعمتان لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا.