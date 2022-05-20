أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “سادات” العسكرية، مليح تانريفردي، أن أوكرانيا تريد شراء أسلحة من شركتهم.

تصريحات تانريفردي جاءت خلال مشاركته في إحدى البرامج على قناة “هالق تي في” التركية مع الإعلامي إسماعيل صايماز.

وأوضح تانريفردي أنه عندما تتقدم إحدى الدول بطلب إليهم لشراء أسلحة، فأنهم في البداية يسألون وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية لهيئة المخابرات التركية والرئاسة، أن كان من المناسب البيع أم لا؟

وأضاف تانريفردي أنه في حالة رفض هذه الجهات الحكومية، نرفض طلب الدولة. وفي الوقت الحالي تقدمت إلينا أوكرانيا بطلب لشراء الاسلحة، ونحن سألنا الجهات المعنية في الدولة من أجل البيع، ولكن حتى الآن لم يتم الرد عليه.

وأشار تانريفردي إلى أن شركتهم تتنافس مع الشركات الروسية من أجل بيع الأسلحة، حيث تحاول موسكو السيطرة على السوق، ولكن إذا باعت شركة “سادات” أسلحة إلى أوكرانيا، فهذا يعني أن أوكرانيا باتت مرتبطة بتركيا.

وفي سياق منفصل، ذكر تانريفردي أن الغرض من إنشاء شركتهم هو تقديم خدمات التدريب والاستشارات والمعدات للقوات الرسمية في الدول الإسلامية.

وتابع تانريفردي: “نقدم تدريبات في مجال التصدي للإرهاب والقصف والحرب غير النظامية وغيرها من التدريبات في دول أجنبية، ولكن لا يمكن أن نقدم هذه التدريبات في الداخل التركي، لأن القوانين لا تسمح باستقدام قوات مسلحة أجنبية وتدريبها على الأراضي التركية”.