أنقرة (زمان التركة) – سجل احتياطي البنك المركزي التركي انخفاضًا بمقدار 5 مليارات و718 مليون دولار في أسبوع 13 مايو مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصبح 101 مليار و941 مليون دولار .

وقال البنك المركزي التركي، في بيان، أنه انخفض احتياطه حتى 13 مايو بمقدار 4 مليارات و821 مليون دولار ليصبح 61 ملياراً و198 مليون دولار، وبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى 66 مليار و19 مليون دولار في 6 مايو.

وقال أن احتياطي الذهب انخفض بمقدار 898 مليون دولار من 41 ملياراً و641 مليون دولار، ليصبح 40 ملياراً و743 مليون دولار .