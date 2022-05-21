أنقرة (زمان التركية) – قدمت السلطات التركية، قائمة مطلوبين تضم 33 شخصا إلى السويد.

بينما تتواصل المناقشات حول الفيتو التركي بحق السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو، فإن الأسماء التي قدمتها أنقرة إلى ستوكهولم تلفت الانتباه.

وضمت القائمة التي قدمتها أنقرة، أكراد فضلا عن أعضاء بحركة الخدمة، فيما يبدو أنها مساومة على عضويتها في حلف الناتو.

واتضح أن أحد الأسماء المدرجة في القائمة هو النائبة الكردية الإيرانية أمينة كاكابافيه.

وقال الصحفي السويدي كوردو بكسي: “أمينة كاكابافيه من مواليد كردستان الإيرانية وليست مواطنة تركية. لكن تركيا تريد تسلمها”.

كذلك قال الصحفي والكاتب بولنت كنيش: “هذه الواقعة هي الأولى في تاريخ الدبلوماسية. أين رأينا أن نائبا منتخبا تريد دولة أخرى تسليمه إليها؟ ولدت المرأة في إيران وليس في تركيا”.

وتقول تركيا إنها تعارض انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بسبب رعايتهما حزب العمال الكردستاني.