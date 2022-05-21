أنقرة (زمان التركية) – فازت اللاعبة التركية، أيشا تشاغرير، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة النسائية.

بطولة العالم للملاكمة للسيدات، التي استضافتها تركيا من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، فازت فيها الملاكمة أيشا تشاغرير بالميدالية الذهبية في فئة 48 كجم.

تشاغرير تغلبت على الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا في المباراة النهائية وحصلت على المركز الأول، وذلك بعد تغلبها على الأوزبكية مارجونا سافرييفا في الدور الأول، والفرنسية ريم بيناما في الدور الثاني، والبريطانية ديمي جايد ريشتان في ربع النهائي والأرجنتينية ألدانا فلورنسيا لوبيز في الجولة الأولى لنصف النهائي.

وفي اليوم العاشر من البطولة التي أقيمت في منشآت باشاك شهير للشباب والرياضة، تنافست تشاغرير على الميدالية الذهبية في فئة 48 كجم.

تشاغرير خسرت الجولة الأولى من المباراة التي انتهت بـ 5-0، وانتزعت الجولة الثانية بـ 3-2. وأصبحت الملاكمة، التي أظهرت أداءً فائقًا في الجولة الماضية، بطل العالم.

وذهبت الميداليات البرونزية في وزن 48 كجم للأرجنتين ألدانا فلورنسيا لوبيز والبلغارية سيفدا يوليانوفا أسينوفا.