أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 7 سيدات، بينهن طالبات جامعيات على خلفية تهم إرهابية.

بعد عمليات اعتقال طالت الطلاب الجامعيين في ولايات كارابوك وأنطاليا، شنت السلطات التركية صباح أمس الجمعة، عملية اعتقال أخرى في ولاية شانلي أورفا.

وأسفرت العملية الأمنية التي أطلقتها وحدة الإرهاب بمديرية أمن ولاية شانلي أورفا، عن اعتقال 7 سيدات بينهمن طالبات جامعيات ومدرسات.

وبحسب الصور التي تم تداولها لعمليات التفتيش والاعتقال، فإن الشرطة فتشت إحدى المكتبات التي توجد بها كتب دينية.

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