أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الصحفية التركية، سيهان أفشار، أنها تعرضت للتهديد، بعد كشفها عن علاقة بين أحد تجار المخدرات وجهاز المخابرات التركي.

وأوضحت أفشار أنها تلقت تهديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها كتبت أن شخصا يدعى “باريش دويو”، أحد رجال زعيم المافيا التركي، علاء الدين تشاكيجي، تم القبض عليه وبحوزته 16 كيلوجراما من الهيروين، وأنه كان يعمل لدى العديد من رجال المخابرات التركية.

وذكرت أفشار أنها ستقدم دعوى قضائية ضد من قام بتهديدها.

وأضافت الصحفية التركية: “إذا حدث لي مكروه، أريد أن تعرفوا أن المسؤولين واضحون.