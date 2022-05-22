أنقرة (زمان التركية) – استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة، وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، فلافيو روشا، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية، خاصةً خلال المرحلة الحالية التي تشهد تصعيداً مستمراً من الجانب الإسرائيلي لتضيق الخناق على الفلسطينيين، ومحاولة تغيير الوضع القائم بالقدس، بما في ذلك النيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وذكر البيان أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية والبرازيل، حيث أوضح أن الطرفين خلال اللقاء ناقشا سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع البرازيل، بما في ذلك ما يتعلق بتوسيع المجالات المتاحة للاستيراد والتصدير بين الجانبين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية.

وفي ختام اللقاء، أعرب أبو الغيط عن تقديره للعلاقات العربية البرازيلية مؤكداً على أهمية العمل على توسيعها بما يحقق أقصى منفعة للجانبين.