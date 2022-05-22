أنقرة (زمان التركية) – ربحت بنوك الودائع العشرة في تركيا ذات الحجم الأعلى للأصول 50.2 مليار ليرة في الربع الأول من العام الجاري 2022.

ووفقًا للبيانات المالية غير الموحدة للبنوك، تجاوز حجم أصول أكبر 10 بنوك ودائع في تركيا حتى نهاية مارس 8 تريليون ليرة.

ومقارنة بنهاية العام الماضي، زاد حجم أصول هذه البنوك بنسبة 10.3 في المائة. في عام 2021، كان إجمالي أصول أكبر 10 بنوك عند مستوى 7 تريليون 285 مليار ليرة.

واحتفظ بنك زراعات بمركزه، باعتباره البنك الذي يمتلك أكبر الأصول في القطاع بقيمة 1.5 تريليون ليرة، وزاد حجم أصول البنك بنسبة 9.6٪ في فترة الثلاثة أشهر.

وأصبح بنك وقف، البنك الذي يمتلك ثاني أعلى أصول في القطاع، وزادت أصول البنك بنسبة 9.7٪ إلى 1.1 تريليون ليرة في الفترة المذكورة.

واعتبارًا من نهاية مارس، زاد بنك “أش” حجم أصوله إلى أكثر من 1 تريليون ليرة تركية.

وبالتالي، ارتفع عدد البنوك التي تتجاوز أصولها تريليون ليرة تركية إلى ثلاثة.

يحتفظ “أش” أيضًا بلقبه باعتباره البنك الذي يمتلك أكبر حجم أصول بين البنوك الخاصة.

ومنذ بداية العام، تواصل البنوك دعم القطاع الحقيقي والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار والمستهلكين، حتى نهاية مارس، بلغ رصيد قروض البنوك العشرة الكبرى 4 تريليونات و631 مليار ليرة.

وحتى نهاية مارس، بلغ رصيد قروض البنوك العامة 2.1 تريليون ليرة، بينما بلغ رصيد البنوك الخاصة 2.5 تريليون ليرة. وهكذا، فإن 45.6 في المائة من إجمالي رصيد قروض البنوك العشرة الكبرى كانت مملوكة لبنوك عامة و54.4 في المائة لبنوك خاصة.

وبلغت الودائع، وهي أكبر مصدر للبنوك، أكثر من 5.2 تريليون ليرة تركية في نهاية مارس.

ارتفع إجمالي ودائع أكبر 10 بنوك في القطاع بنسبة 12.4 في المائة مقارنة بنهاية عام 2021.