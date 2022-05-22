أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن دبلوماسيي حلف الناتو مهمتهم الآن، هي تحديد الثمن اللازم دفعه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل عضوية فنلندا والسويد في الحلف.

بينما يستمر الاحتلال الروسي لأوكرانيا، تتعمق الأزمة في حلف الناتو، بعد استخدام تركيا حق النقض ضد السويد وفنلندا، اللتين اتخذتا خطوات للانضمام إلى الناتو.

وأوضحت “الجارديان”، في تحليلها الشامل لاعتراضات تركيا على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، أنه لا أحد يشك في أن تدخل أردوغان سيعطل الناتو لأشهر.

وأضافت الجارديان: “مهمة دبلوماسيي الناتو هي فهم جدية أردوغان وتحديد الثمن الذي يجب دفعه لحمله على التراجع دون التسبب في أزمة كبيرة في الناتو”.

وكتب باتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الجارديان: “ضاعف أردوغان من التهديدات باستخدام حق النقض ضد السويد وفنلندا في عضوية الناتو”. وقال أردوغان إنه من غير المجدي لكلا البلدين إرسال وفود إلى أنقرة لإقناعه. وعزز الادعاءات بأنه كان يبتز السويد بتقديم 10 أشخاص.

وأشار باتريك وينتور إلى أن الرئيس أردوغان يستعد للانتخابات بردوده على رفض تسليم أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى السويد ويهدف إلى زيادة الأصوات القومية.

وقال جوناثان إيال، نائب مدير معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية (RUSI)، وفقًا للتقرير: “لا يمكن لأي من الدولتين ببساطة تفكيك أنظمة اللجوء الداخلية الخاصة بهما”.

وأضاف إيال أن أردوغان الذي يتعامل حاليا مع اقتصاد محطم وتراجع الدعم لحزبه، يرى في الضغط على السويد وفنلندا فرصة في زيادة عدد أصوات القوميين.