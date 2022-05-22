أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، البنك المركزي التركي، بعدم الحفاظ على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، والعمل على بيع العملات الأجنبية بشكل غير رسمي.

تصريحات باباجان جاءت خلال خطاب بمؤتمر حزبه في ولاية غازي عنتاب التركية.

قال باباجان إن مبيعات النقد الأجنبي عبر الباب الخلفي للبنك المركزي مستمرة، وأن الحكومة أحرقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأشهر الخمسة الماضية، وأن احتياطيات البنك المركزي أقل من 60 مليار دولار.

وأكد باباجان أن رئيس حزب الحركة القومية، “دولت بهتشلي، هو شريك الحكومة في تدمير البلاد، فهم من أفلسوا البنوك وأغرقوا أصحاب المتاجر في الديون”.

وقال باباجان إن “نظام الرجل الواحد هو المسؤول الوحيد عن الأزمة الاقتصادية في تركيا”، وأن “سبب ارتفاع سعر صرف الدولار هو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه”.

وتساءل باباجان، قائلا: “هل هناك تضخم مرتفع؟ نعم. هل يوجد فقر مدقع؟ نعم. يجمع الناس الخبز من القمامة. هل يوجد بطالة؟ نعم”.

وأكد باباجان أن الحكومة لا تستطيع إدارة الاقتصاد، مضيفا: “هناك أعلى معدل تضخم في السنوات العشرين الماضية. هناك فقر مدقع. يجمع الناس الطعام من القمامة. هذه هي حالة الدولة التي يحكمها رجل واحد”.