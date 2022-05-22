أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا أيشا قارادوران، رغم حملها في الشهر الرابع، بالمخالفة للقانون.

وعبر تدوينة على تويتر، أعلن الزوج عاكف قارادوران، أنه تم اعتقال زوجته، ونقلها إلى سجن شانلي أورفا.

وأوضح عاكف أن زوجته تحتاج إلى الطعام بانتظام وعناية خاصة بسبب حملها في الأسبوع الـ17.

وأضاف عاكف أن زوجته دوما تصاب بالغثيان، وضغط الدم المنخفض.

أيشا قارادوران ضمن 7 نساء تم اعتقالهن يوم 16 مايو، في ولاية شانلي أورفا، على خلفية اتهامات بالانتماء لحركة الخدمة.

في تركيا، حيث تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يتم اعتقال النساء الحوامل بسبب الانتماء إلى حركة الخدمة.

يتم اعتقال الحوامل رغم أن القانون رقم 5275 يحظر اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال دون العام ونصف.

تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء كل من تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها وزراء وأبناؤهم، بمن فيها أفراد عائلة أردوغان والدائرة المقربة منه، والانقلاب الفاشل في 2016، في حين أن الحركة تنفي بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، داعية إلى تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة لها ولحكومة أردوغان لتنكشف الحقائق، وهذا ما رفضه أردوغان حتى اللحظة.

وأيشا خريجة علم اللاهوت وتبلغ 29 عاما، وهي ربة منزل.