أنقرة (زمان التركية) – تبادلت اليونان وتركيا الاتهامات فيما بينهما بانتهاك المجال الجوي الجوي لبعضهما البعض.

أصدرت اليونان يوم الجمعة شكوى رسمية إلى تركيا عما وصفته بـ”انتهاك غير مسبوق للسيادة الوطنية لليونان من قبل طائرتين مقاتلتين تركيتين”.

وزارة الخارجية اليونانية أعربت قدمت احتجاجا شديد اللهجة للسفير التركي في أثينا، حيث قالت إن أنقرة “تنتهك جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وقالت الخارجية اليونانية إن الطائرات المقاتلة التركية دخلت بشكل غير قانوني المجال الجوي اليوناني واقتربت من ألكسندروبوليس على مسافة 2.5 ميل بحري فقط.

وأضافت: “هذا العمل يمثل تصعيدا واضحا للسلوك الاستفزازي التركي وهو يقوض تماسك الناتو وأولوياته العاجل ، ويشكل تهديدًا واضحًا للاتحاد الأوروبي في منعطف حرج، حيث يعد ميناء ألكسندروبوليس مركزًا رئيسيًا لنقل القوات والمعدات لتعزيز حلفائنا “، على حد تعبيرها.

وأعلنت الخارجية اليونانية أنها ستبلغ الخطوات التركية الاستفزازية الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

في حين وصف المتحدث باسم الخارجية التركية السفير تانجو بيلكيتش الاتهامات اليونانية لتركيا بأنها ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن بلاده ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

على عكس الادعاءات اليونانية، وجه السفير التركي لليونان اتهامات باختراق المجال الجوي التركي قائلا: “طائرة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو اليوناني انتهكت الأجواء التركية غرب مدينة غوكسيا في 16 مايو، وغرب إينيز في 17 مايو أيضًا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن سلاح الجو التركي قام بالرد اللازم على هذه الانتهاكات الاستفزازية وفقا لقواعد المعاملة بالمثل والاشتباك في 18 مايو، على حد تعبيره.