أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، أن رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها 2023.

تصريحات ألتاي جاءت خلال مؤتمر جماهيري لحزب الشعب الجمهوري بعنوان “صوت الأمة”، الذي عقد ردا على قرار السجن الصادر ضد رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كافتانجي أوغلو.

وأوضح ألتاي أن هناك اقتناع بأن كيليتشدار أوغلو هو المرشح الأنسب لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف ألتاي: “لقد تراكمت لدى رئيسنا المعرفة لسنوات عديدة. وسوف يعمل على حل مشاكل تركيا. لا يوجد شيء يمكن لحزب الشعب الجمهوري وكيليتشدار أوغلو قوله أو فعله. سيعبرون عن أنهم سيوفون بالتزاماتهم ووعودهم وسيطلبون بلا شك تفويضًا”.

وأشار ألتاي إلى أنهم ليسوا خائفين، ولا ينبغي لأحد أن يخاف، مشيرا إلى أن الحكومة سترى الإثارة عندما يتم الإعلان عن اسم مرشح الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة في تركيا، مؤكدا أن هذه الطاولة السداسية ستترك بصماتها على مصير تركيا.

ومن المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو/ حزيران 2023 القادم.،