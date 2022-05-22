أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن غالبية الأتراك يحملون حكومة حزب العدالة والتنمية مشكلة الأزمة الاقتصادية.

استطلاع الرأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث.

وفق أوزار سنجار مؤسس “متروبول” تم توجيه سؤال للمشاركين، يقول: “من المسؤول الأكبر عن المشاكل الاقتصادية الحالية؟”.

وفقا للنتائج، بلغت نسبة من يحملون المسؤولية للحكومة 62.5٪، بينما بلغت نسبة من يحملون المسؤولية للمعارضة 7.5 في المائة.

بلغ التضخم النقدي في تركيا نحو 70 بالمئة.

وكانت نسبة من قالوا “القوى خارجية” بلغت 23.8 في المائة.

وعندما تم تحليل الإجابات المقدمة وفقًا لقاعدة الحزب، لوحظ أن نصف ناخبي حزب العدالة والتنمية ألقوا باللوم على القوات الأجنبية، في تأييد لوجهة نظر الرئيس رجب طيب أردوغان.

من بين ناخبي حزب الحركة القومية، بلغ معدل أولئك الذين يحملون مسؤولية التراجع الاقتصادي للقوى الخارجية 47.4 في المائة.