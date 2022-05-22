أنقرة (زمان التركية) – صدر كاتب حديث يتناول حياة الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش في السجن.

الكتاب الذي يحمل اسم “كرسي دميرطاش الأبيض”، من تأليف، زينار قارافيل المستشار الصحفي السابق للرئيس المشارك السابق للحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.

سرد قارافيل في الكتاب التطورات السياسية والاجتماعية التي مرت منذ وضع دميرطاش في السجن في نوفمبر 2016.

ويذكر الكتاب بعض الأحداث التي تم محوها من الذاكرة.

وتضمن الكتاب العديد من الموضوعات التي أخبر عنها أصدقاء دميرطاش ومحاموه وإخوته وزوجته وزميله في الزنزانة.

ويقول قارافيل إن كتابه هو نتاج عمل عزيز مثل الخبز والماء، فهو يحكي عن سياسي ينبض قلبه بالناس.

الكتاب يحتوي على تفاصيل اللحظات التي عانق فيها صلاح الدين دميرطاش ابنتيه دلال وديلدا أثناء احتجازه واقتياده بعيدًا عن منزله.

كما أشار الكتاب إلى محاولة التفتيش العاري التي تعرض لها دميرطاش، عندما دخل إلى السجن.

يقول دميرطاش إنه عندما نُقل إلى سجن سينجان، طُلب أن يتم تفتيشه عاريا، ولكنه اعترض بشدة، حيث قال لمسؤولي السجن: “اذهبوا، واستدعوا لي وزير العدل ليأتي، لذلك تراجعوا عن تفتيشي عاريا”.

ترفض السلطات التركية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ نحو ست سنوات، رغم صدور قرارت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، وتصنفه كـ “رهينة سياسية”.