أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أن 330 ألفاً و289 تركيا أغلبهم من الشباب، هاجروا إلى الخارج في عام 2019.

نشر حزب الشعب الجمهوري تقريرا تحت عنوان “تقرير الشباب التركي”، بمناسبة يوم الشباب والرياضة.

التقرير تضمن معلومات تفيد بأن “330 ألفاً و289 شخصاً هاجروا إلى الخارج في عام 2019″، وتم الإشارة إلى أن غالبية هؤلاء هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً.

التقرير، بعنوان “هجرة الأدمغة الكبيرة التي يسببها حزب العدالة والتنمية”، من إعداد منصة العلوم للبحث والتطوير في حزب الشعب الجمهوري.

جاء في التقرير أن 52.6 في المائة من المهاجرين من الخريجين، ومنهم 94.7 في المائة من خريجي المدارس الثانوية الألمانية، و32.6 في المائة من خريجي مدرسة جالطة سراي الثانوية، واختار أغلبهم الهجرة إلى ألمانيا أو أمريكا أو كندا أو فرنسا لاستكمال تعليمهم العالي.

وفي التقرير، الذي يتضمن أيضًا “أبحاث الشباب” الذي نشرته جامعة ياديتبه وماك كونسالتنج في سبتمبر 2020؛ ذكر أن 76 في المائة من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يريدون العيش في الخارج “من أجل مستقبل أفضل”.

وفي البحث، سُئل المشاركون، “إذا كنت تحكم هذا البلد، فما هي المشكلة التي ستحلها أولاً؟” وأجاب 46.7٪ من الشباب على سؤال “البطالة” و 8،8٪ “تكلفة المعيشة” و 7،6٪ “العدل”.

وفي التقرير، الذي يتضمن أيضًا بيانات اليونسكو؛ بينما يُذكر أن 50 ألف طالب وطالبة من تركيا يذهبون للدراسة في الخارج كل عام، كان عدد الأطباء الذين ذهبوا إلى الخارج 59 فقط في عام 2012، ووصل هذا العدد إلى 1042 في عام 2019.

وفي عام 2020، على الرغم من وباء كورونا، فإن عدد الأطباء الذين هاجروا وصل إلى 931″.