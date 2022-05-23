القاهرة (زمان التركية)ــ أصدرت جامعة الدول العربية بيان تهنئة موجه إلى الشعوب الإفريقية والاتحاد الإفريقي بمناسبة يوم أفريقيا الذي يحل كل عام في 25 مايو.

وجاء في البيان أن التهنئة تأتي “انطلاقا من عمق الصداقة العربية الإفريقية، والإيمان بذات المبادئ والمفاهيم المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والشراكة القائمة على أسس تاريخية وجغرافية ومصالح متبادلة بين الجانبين”.

و”بهذه المناسبة تجدد الأمانة العامة التزامها ببذل كافة الجهود التي من شأنها دفع أطر التعاون العربي الافريقي الى الأمام وتعميق الشراكة الاستراتيجية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، كما تتطلع إلى البناء على الاهتمامات المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في الاقليمين العربي والافريقي، وغيرها من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إلى تحقيقها شعوب المنطقتين العربية والافريقية”.