أنقرة (زمان التركية) – عدل البنك المركزي التركي توقعاته لسعر صرف الدولار بنهاية العام الجاري إلى 17.57 ليرة.

يأتي ذلك بعدما كانت توقعات البنك لسعر الدولار تبلغ 16.84 ليرة.

ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الاثنين 15.96 ليرة تركية.

التوقعات الجديدة تأتي وفق نتائج استطلاع رأي المشاركين في السوق بشهر مايو الجاري.

وبلغت توقعات سعر الصرف عقب 12 شهرا خلال فترات استطلاع الرأي عينه نحو 17.84 ليرة و18.47 ليرة على التوالي.

وفي السياق نفسه ارتفعت توقعات المشاركين في السوق لمعدلات النمو خلال عام 2022 الجاري إلى 3.3 في المئة بعدما كانت تبلغ 3.2 في المئة خلال الاستطلاع السابق.

هذا وظلت توقعات النمو لعام 2023 عند مستوى 4 في المئة مثلما كانت عليه خلال استطلاع الرأي السابق.