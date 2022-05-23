أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق باشاك شهير التركي على بطل الدوري التركي طرابزون سبور، وتأهل لدوري الاتحاد الأوروبي.

شهد الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز، استضافة باشاك شهير بطل الدوري التركي فريق طرابزون سبور.

أهداف المباراة تم تسجيلها خلال الشوط الأول، حيث تم إحراز ثلاثة أهداف لصالح باشاك شهير مقابل هدف لفريق طرابزون سبور.

وسجل أهداف باشاك شهير، ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 11، ألكسندرو ايبوريانو في الدقيقة 31، وسيردار جولار في الدقيقة 42.

أما الهدف الوحيد لطرابزون سبور فسجله أنتوني نواكايمي في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة، أنهى طرابزون سبور الدوري برصيد 81 نقطة. من ناحية أخرى، زاد باشاك شهير من رصيده إلى 65 وأنهى الدوري في المركز الرابع.

أنهى باشاك شهيز الموسم برصيد 3 نقاط وتأهل لدوري الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل.