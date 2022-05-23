أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 53 شخصا من بينهم 5 موظفين، في وزارة الخارجية.

وذكرت نيابة أنقرة أن قرارات الاعتقال جاءت على خلفية قيام الأشخاص المعنين باستخدام هواتف عمومية لإجراء اتصالات هاتفية، مع أعضاء في حركة الخدمة قبيل وقوع انقلاب عام 2016.

فرق مكافحة الجرائم المالية بمديرية أمن أنقرة قالت إنهها تعمل على إلقاء القبض على الصادر بحقهم قرارات الاعتقال.

وكانت تقارير ذكرت أن نحو 100 موظفًا مفصولين تعسفيًا من وزارة الخارجية تم اعتقالهم في العشرين من مايو عام 2019 تعرضوا للتعذيب.

وقام محامي الدبلوماسيين المعتقلين ونقابة محاماة أنقرة بتوثيق التعذيب الذي تعرض له 7 دبلوماسيين، غير أن نيابة أنقرة أصدرت في السادس من أغسطس عام 2020 بغلق القضية.