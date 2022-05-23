أنقرة (زمان التركية) – استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي، جيف فليك، بسبب بيان أصدرته السفارة الأمريكية بخصوص مسيرة “صوت الأمة” التي نظمها حزب الشعب الجمهوري.

السفارة الأمريكية في تركيا، أصدرت يوم السبت الماضي، بيانا أوضحت خلاله أن استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ومقذوفات غير قاتلة في مسيرة “صوت الأمة” في إسطنبول وناشدت المواطنين الأمريكيين الابتعاد عن المسيرة.

تم تنظيم المسيرة ردا على الحكم بسجن أمينة حزب الشعب الجمهوري جنان كفتناجي أوغلو أمينة، حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

واليوم استدعت الخارجية التركية، السفير الأمريكي، وأبلغته أن بيان السفارة يحتوي على معلومات لا أساس لها.

وأكدت الخارجية التركية على أن التجمعات الحزبية السياسية تشكل تقليدًا راسخًا للديمقراطية التركية، وأنه من الغير المقبول خلق الانطباع بوجود مشكلة كبيرة في تركيا في هذا الصدد.

ولم تكتف الخارجية التركية بذلك، بل أنها أصدرت تحذيرًا مشابها لمواطنيها في الولايات المتحدة، حيث طالبتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات وأرجعت تحذيرها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في حوادث سابقة.