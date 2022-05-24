القاهرة (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية الذي الذي ينظم في مسقط بسلطنة عمان.

يعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرعاية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط أشار في مستهل كلمته إلى الأوضاع العصيبة التي نتجت عن تقاطع أزمات مختلفة صحية وأمنية واقتصادية ومناخية، والتي تسببت في اختلال سلاسل الإنتاج و الإمداد، مما يحتم إعادة النظر في آليات عمل أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

و في ذات السياق، قال البيان إن أبو الغيط رأى أهمية تجميع أفضل الممارسات في وثيقة استرشادية ترصد التجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة في الدول العربية في أوقات الأزمات و الطوارئ.

و أفاد البيان أن الأمين العام تطرق إلى وضع نظم حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الرقمية في ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة تطوير تلك الأجهزة من خلال تطوير التشريعات العربية بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة، و بناء قدرات المنتسبين لأجهزة المنافسة العربية لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة.

وتطرق أبو الغيط إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون العربي لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرًا على وجه الخصوص إلى بروتوكول التعاون العربي في مجال حماية المنافسة الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة في عام 2021. كما أشاد بمبادرة شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي.

و تحرص الجامعة العربية على التعاون مع الجهات الشريكة لإقامة منتدى المنافسة العربية وإثراء نقاشاته، إذ تنظم خلاله جلستين حول متابعة تطورات المنافسة في المنطقة العربية.