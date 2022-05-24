أنقرة (زمان التركية)ــ هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقال إنه سيتوقف عن التعامل معه.

وقال أردوغان مساء يوم الاثنين عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اليوناني “لم يعد له اعتبار” بالنسبة له، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة وشكواه إليها مواقف الحكومة التركية في قضايا المنطقة.

واتهم أردوغان ميتسوتاكيس بمحاولة منع الولايات المتحدة بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا، حيث قال: “اتفقنا معه على عدم إدراج دول ثالثة في خلافاتنا. وعلى الرغم من ذلك، فقد زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونجرس وحذرهم من تسليم طائرات F-16 إلينا”.

وأعرب أردوغان عن غضبه من رئيس الوزراء اليوناني، قائلا: “إنه لم يعد موجودا بالنسبة لي. لن أوافق على مقابلته. سنواصل طريقنا مع السياسيين الشرفاء”، على حد تعبيره.

لا تزال تركيا واليونان، العضوان في حالف الناتو، على خلاف حول سلسلة من القضايا، مثل الحقوق البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقيًا.

وصلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في عام 2020 بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المياه التي تطالب بها اليونان للبحث عن الغاز الطبيعي.

وكانت واشنطن استبعدت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في عام 2019 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع S-400، بسبب أنها غير متوافقة مع أسلحة الناتو وتشكيلها خطرًا أمنيًا على أعضاء الناتو، وفي المقابل طلبت تركيا بتزيدها بمقاتلات F 16 وقطع غيارها.